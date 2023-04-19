ضاحي خلفان: يوم الموهوب الإماراتي وفاء لزايد

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن تخصيص يوم للموهوب الإماراتي وربطه بيوم ميلاد القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يأتي تخليداً ووفاء لذكرى راعي الموهبة والموهوبين الأول في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تأتي هذه المبادرة إيماناً من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدماً في المجالات كافة، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين.

وأضاف معاليه: لقد تم اختيار هذا اليوم، ليُحتفل فيه بأبناء الوطن من الموهوبين، والتذكير دائماً بأن هناك شريحة متميزة في مجتمعنا، يجب تسليط الضوء عليها ودعمها.جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً للجمعية، حضره أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الشرفيون، وذلك بمجلس معاليه الرمضاني، بمنطقة جميرا بدبي، تم خلاله مناقشة واستعراض برنامج الاستعدادات لإقامة الملتقى السنوي ليوم الموهوب الإماراتي، الذي سيقام يوم السبت السادس من مايو المقبل 2023م.