الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ضاحي خلفان: يوم الموهوب الإماراتي وفاء لزايد

ضاحي خلفان والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
20 ابريل 2023 03:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن تخصيص يوم للموهوب الإماراتي وربطه بيوم ميلاد القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يأتي تخليداً ووفاء لذكرى راعي الموهبة والموهوبين الأول في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تأتي هذه المبادرة إيماناً من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدماً في المجالات كافة، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين. 
وأضاف معاليه: لقد تم اختيار هذا اليوم، ليُحتفل فيه بأبناء الوطن من الموهوبين، والتذكير دائماً بأن هناك شريحة متميزة في مجتمعنا، يجب تسليط الضوء عليها ودعمها.جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً للجمعية، حضره أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الشرفيون، وذلك بمجلس معاليه الرمضاني، بمنطقة جميرا بدبي، تم خلاله مناقشة واستعراض برنامج الاستعدادات لإقامة الملتقى السنوي ليوم الموهوب الإماراتي، الذي سيقام يوم السبت السادس من مايو المقبل 2023م.

الإمارات
ضاحي خلفان
دبي
جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©