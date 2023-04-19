«كليات التقنية» تنظم المسابقة السنوية «ابتكار»

أبوظبي (وام)

نظمت كليات التقنية العليا المسابقة السنوية للأعمال «ابتكار»، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وخبراء الاستثمار الذين شاركوا كمحكمين لتقييم أفضل ثلاثة مشاريع من بين 13 مشروعاً تنافست على مستوى كليات التقنية ككل.

وقد فاز مشروع «نظام الطاقة الذكي» لطالبات كليات التقنية بالشارقة بجائزة «ابتكار الذهبية» فيما نال مشروع «الزراعة الوردية» لطلاب كليات التقنية بدبي جائزة ابتكار الفضية، في حين حاز مشروع «تنفس» لطالبات كليات التقنية بدبي جائزة ابتكار البرونزية.

وأوضحت هيا الشوا أستاذ مساعد في برنامج إدارة الأعمال والمشرفة على المسابقة، أن «ابتكار» مسابقة سنوية تعقد هذا العام في دورتها السادسة، وتزداد أهميتها للطلبة في ظل نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالكليات والتي تتمثل في المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة التي تعد البيئة الحاضنة والمطورة للمشاريع والأفكار الطلابية المبتكرة لتحويلها إلى شركات ناشئة.

وذكرت أنه تم تنظيم المسابقة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والتسويق والتقييم للمشاريع، حيث عملوا على تقييم المشاريع من خلال عدة معايير منها طبيعة الفكرة ودراسة الجدوى والتسويق والأسعار والأرباح المتوقعة وغيرها، مشيرة إلى التنافسية العالية بين الطلبة.