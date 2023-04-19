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شرطة أبوظبي تحدد مواعيد زيارات النزلاء خلال عيد الفطر عبر «نافذتي»

شرطة أبوظبي
20 ابريل 2023 01:06

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع متمثلة في إدارتي الوثبة والعين خلال عطلة عيد الفطر السعيد عبر خدمة «نافذتي».
ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae أو موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم» على الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae لتسجيل طلب الزيارة عن بُعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد.
ستكون الزيارات من الخميس 20 أبريل إلى الأحد 23 أبريل في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياً خلال إجازة عيد الفطر.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، الحرص على تطبيق رؤية شرطة أبوظبي، والتي تركز على وضع الخطط الاستباقية للحفاظ على استدامة الإنجاز، وتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية، ومواصلة التميز في منظومة التأهيل، وتعزيز المشاركة الإيجابية بين المؤسسة الشرطية والنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الإيجابي داخل مجتمعهم.

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