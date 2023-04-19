منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، مساء اليوم، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وذلك في منزله بمدينة أبوظبي.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية، داعين المولى عز وجل أن يوفق المسيرة المباركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نحو التقدم والازدهار، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها والمقيمين عليها وأن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من أنجال وأحفاد معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.