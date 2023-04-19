بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يوجه بإعفاء 426 مواطناً من سداد قروض الإسكان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم.

ووجه سموه اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بمتابعة تنفيذ القرار.

تأتي هذه الحزمة من الإعفاءات، تزامناً مع عيد الفطر السعيد، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز مستوياتهم المعيشية، كما يعكس رعايتها واهتمامها بأوضاع المواطنين وحرصها على رعايتهم وتمكينهم لتعزيز دورهم في الإسهام في عجلة التنمية.