حكومتا الإمارات وإقليم كردستان العراق تبحثان توسيع التعاون الثنائي

بحثت حكومتا دولة الإمارات وكردستان العراق سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، في سلسلة اجتماعات عقدها الجانبان ضمن جهود تفعيل وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي تم إطلاقها في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى إقليم كردستان العراق، التقى خلالها معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ومعالي ريبار أحمد وزير الداخلية، ومعالي أوميد صباح عثمان رئيس ديوان مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور محمد شكري سعيد رئيس هیئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، وعدداً من المسؤولين.

ضم وفد حكومة الإمارات سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وأكد معالي مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كردستان العراق حريصة على تعزيز العلاقات المثمرة مع حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات وخصوصاً في التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن دعم القيادات في البلدين شكل الركيزة الأساسية لتطوّر العلاقات في السنوات الأخيرة، ولفت إلى ما تتميز به كردستان العراق من قدرة على العمل كمحور لربط الأنشطة الاقتصادية الإقليمية.

وقال مسرور بارزاني: إن حكومة كردستان العراق تسعى للاستفادة من التجربة المتطورة لدولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، ومختلف المجالات الأخرى التي تمكنت دولة الإمارات من تطويرها على مدى السنوات الماضية، والاستفادة من تجارب الإمارات وخبراتها في تسريع أجندة التنويع الاقتصادي.

من جانبه، أكد عبد الله ناصر لوتاه أن توسيع اتفاقية التعاون الثنائي مع حكومة كردستان في مجالات التطوير الحكومي، يعكس نجاح الشراكة خلال الفترة الماضية، وإسهامها في تحقيق أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، المتمثلة في تمكين الحكومات وبناء قدراتها على أسس مستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية، لتقديم خدمات حكومية مبتكرة وذات كفاءة عالية تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال: إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومات والدول، ومشاركتها المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الحكومي، لتشكيل الجيل الجديد من الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وبحث الجانبان توسيع مجالات الشراكة والتعاون في التطوير والتحديث الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، حيث ستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

واستعرض الجانبان جهود فرق العمل المشتركة خلال المرحلة الماضية والنتائج التي تم تحقيقها لتطوير الشراكة ونقلها إلى مستويات متقدمة، بما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي ومستويات الأداء والكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في التطوير الحكومي، وما تشكله من نموذج يحتذى لكثير من الدول والحكومات الساعية لبناء مستقبل أفضل.

وتركز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومة إقليم كردستان العراق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، وبناء وتأهيل الكوادر البشرية، للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء وتطوير الخدمات الحكومية في كردستان العراق.

كانت حكومتا دولة الإمارات وكردستان العراق قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة في العمل الحكومي وبناء القدرات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء في كردستان العراق، وتقديم أفضل الخدمات، وتغطي الاتفاقية عدداً من المحاور الرئيسية تتضمن بناء وتطوير القدرات الحكومية، والخدمات الحكومية، والأداء والخدمة المدنية، وإدارة الضرائب، والتنمية الزراعية، والتحول الرقمي.