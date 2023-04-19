الخميس 20 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الهلال» يقدم 10 آلاف وجبة إفطار للصائمين يومياً بمسجد الشيخ زايد في إندونيسيا

من مسجد الشيخ زايد في إندونيسيا
19 ابريل 2023 15:46

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10 آلاف وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان للصائمين بمسجد الشيخ زايد في منطقة سولو في إندونيسيا، وذلك من خلال ثلاث خيام كبرى أُقيمت في مناطق مختلفة من حرم المسجد.

وقام المتطوعون بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في المسجد والأسر المتعففة والأيتام في المنطقة المحيطة به.

أخبار ذات صلة
«الهلال الأحمر» يوزع كسوة العيد وزكاة الفطر
"الهلال الأحمر" يوزع كسوة العيد على أسر ضحايا الزلزال بمحافظة اللاذقية السورية

وعملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توسيع مظلة المستفيدين من وجبات الإفطار هذا العام لتشمل الآلاف من السكان المحليين في منطقة سولو.

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع إفطار الصائم الذي نفذته الهيئة في عشرات الدول حول العالم، لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل، خاصة في مخيمات النازحين واللاجئين والمناطق التي تشهد تحديات إنسانية بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
إندونيسيا
مسجد الشيخ زايد
آخر الأخبار
رئيس فيتنام مرحباً بسفير الدولة (وام)
الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس فيتنام
اليوم 03:25
هند العتيبة خلال إلقاء كلمتها (الصور من وام)
الإمارات
سفارة الإمارات في باريس تنظم مأدبة إفطار
اليوم 03:25
رزان المبارك
الإمارات
رزان المبارك: تعزيز الشراكات مع المجتمعات الأصلية لمواجهة مشاكل المناخ
اليوم 03:25
نمو ملحوظ في توظيف الكوادر الإماراتية (أرشيفية)
الإمارات
%11 نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
اليوم 03:24
توقعات بإقبال كبير من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد (أرشيفية)
الإمارات
حدائق أبوظبي مستعدة لاستقبال الجمهور
اليوم 03:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©