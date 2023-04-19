الإمارات تستقبل عيد الفطر بفعاليات وأجواء احتفالية مميزة

تمثل عطلة عيد الفطر المبارك المقبلة في الإمارات فرصة مثالية لقضاء تجربة سياحية وترفيهية مميزة أمام سكان الدولة والزوار القادمين إليها من مختلف دول العالم، والذين يقصدونها للتمتع بوجهاتها السياحية الفريدة والاستفادة من العروض التسويقية والترفيهية التي توفرها بهذه المناسبة.

وتتأهب الإمارات لـ عطلة عيد فطر استثنائية هذا العام من حيث عدد الزوار المتوقع قدومهم إلى الدولة، الأمر الذي دفع القائمين على المعالم السياحية والترفيهية وكبرى مراكز التسوق والفنادق في الدولة للإعلان باكراً عن سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بهذه المناسبة، فيما أعلنت العديد من الجهات الرسمية والخاصة أنشطتها وبرامج احتفالاتها بالعيد.

أبوظبي

فقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والعروض الفنية والأمسيات الموسيقية التي يحييها نجوم الغناء العربي في أنحاء الإمارة احتفاءً بعيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة.

ودعت «واحة العين» الزوار للاحتفال بعيد الفطر في أحضان الطبيعة الخلابة من خلال مجموعة من التجارب الأصيلة مثل العروض الشعبية، وورش العمل الحرفية، ومحطات رسم الحناء، وأنشطة وفعاليات وهدايا للأطفال. وخلال أول وثاني أيام العيد، ستستمتع العائلات بمشاهدة عروض العيالة والرزفة الشعبية في متحف قصر العين وواحة العين وقصر المويجعي.

ويستضيف «قصر الحصن» في أبوظبي عروضاً شعبية، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية تسلط الضوء على الفنون الحرفية والمهارات اليدوية والممارسات التراثية.

وتشهد «منارة السعديات» مجموعة من المعارض والأنشطة، حيث سيستضيف متحف اللوفر أبوظبي أمسية من عروض الطبول الدرامية. ولأول مرة في الشرق الأوسط، تقدم «هات إنترتينمنت» وبالتعاون مع مارينا مول أبوظبي، السيرك المائي المتنقل «فونتانا».

وتفتتح «أدريناك أدفنتشر»، أكبر حديقة مغامرات داخلية في المنطقة والتي تقع في القناة، أبوابها في عيد الفطر المبارك لتقدم أكثر من 20 نشاطاً بدنياً وترفيهياً لجميع الأعمار.. وستحتضن مراكز التسوق في أبوظبي من جانبها العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال العيد.

دبي

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن فعاليات «العيد في دبي»، مشيرة إلى أن احتفالات عيد الفطر ستقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق، إذ سيعيش سكان المدينة وزوارها أجواء مليئة بالاحتفالات في أرجاء المدينة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال العيد مجموعة مختارة من العروض والفعاليات لتلبية كل الأذواق، ما يكفل إدخال البهجة في نفوس جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

وستنير الألعاب النارية سماء دبي خلال أول وثاني أيام العيد في مواقع مختلفة، هي بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، و«كانتين الشاطئ» في جميرا بيتش، وسيقام عرض للألعاب النارية أيضاً للاحتفال بافتتاح «مهرجان دبي للمأكولات»، إضافة إلى العروض الترفيهية المتجولة التي تقدمها فرق الحربية والعيالة.. وستضاء سماء «دبي باركس آند ريزورتس» بالألعاب النارية المتوهجة بمناسبة عيد الفطر. وتتيح مراكز التسوق في دبي لزوارها العديد من الفعاليات الترفيهية خلال العيد، علاوة على العروض الترويجية وفرصة الفوز بجوائز. وتشهد دبي مجموعة من العروض الفنية خلال عيد الفطر تتضمن حفلات غنائية لمطربين إماراتيين وعرب، وعروضا فنية مثل العرض الموسيقي الكلاسيكي الراقص «ويست سايد ستوري» في مسرح دبي أوبرا خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري

الشارقة

وتستقبل إمارة الشارقة عيد الفطر بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاءً بهذه المناسبة، في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها.

وتعتبر «القصباء»، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شهرة على مستوى الإمارة وتشتمل على تنوّع محبب للزائر، وعلى مرافق ترفيهية وخدمية، ضمن أعلى المستويات، من مطاعم تقدّم أشهى المأكولات، ومقاهٍ عربية وأخرى غربية تلبيّ كل الأذواق، ومرافق لألعاب الأطفال، إضافة إلى اشتمالها على مسرح ومراكز فنية، تتميّز بتصميمها الخلّاب، مقتبسة من الثقافة العربية والإسلامية طابعها العمراني الذي بات يشكّل هويتها.

عجمان

وتتأهب إمارة عجمان خلال العيد لاستقبال زوارها الراغبين في استكشاف معالمها التاريخية والثقافية والتمتع بما توفره منشآتها السياحية والترفيهية من عروض وخدمات خاصة بالمناسبة.

وزينت «دائرة البلدية والتخطيط» بعجمان، الشوارع والحدائق والميادين والجسور بالإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر المبارك.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق، افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام العيد، من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، مشيرة إلى أن الحدائق ستشهد تنظيم فعاليات لكافة فئات المجتمع، لقضاء أجمل الأوقات.

أم القيوين

وتطرح إمارة أم القيوين نفسها كأحد أفضل الخيارات أمام السياح والزوار لتمضية إجازة عيد الفطر، بفضل الباقة المتنوعة من الأماكن السياحية والترفيهية التي تضمها مثل حديقة الألعاب المائية «دريم لاند،» ونادي أم القيوين الجوي بجوار الحديقة، إضافة إلى نادي أم القيوين للرماية، ونادي أم القيوين للسيارات، والنادي البحري، ومركز ركوب الخيل.

رأس الخيمة

وزينت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة شوارع وطرق الإمارة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء العيد، وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في نفوس سكان وزوار الإمارة.

واتخذت إمارة رأس الخيمة الاستعدادات والترتيبات كافة من أجل استقبال الزوار الراغبين بتمضية إجازة عيد الفطر لاستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة.

وتقدم الإمارة لضيوفها قائمة غنية بالمعالم الفريدة والتجارب المتميزة والإقامات الفندقية الحصرية بما يلبي جميع الأذواق، ويمكن لمحبي المغامرة الاستمتاع بتجربة «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم، أو ممارسة رياضة الجولف في «نادي الحمراء للجولف»، أو استكشاف التاريخ العريق في قلعة ضاية، أو التمتع بالاسترخاء على شواطئ رأس الخيمة.

الفجيرة

وتمتلك مدينة الفجيرة العديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها من أهم وجهات قضاء عطلة عيد الفطر، كونها تضم الكثير من المعالم التاريخية والمراكز العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية.

ويأتي كورنيش الفجيرة وحديقة عين مضب الكبريتية في مقدمة الأماكن السياحية في الفجيرة، فيما يتميز وادي الوريعة بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة، وعدداً كبيراً من النباتات البرية والحيوانات البرمائية.

وقد تنوعت في السنوات الأخيرة خيارات الإقامة عبر افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات في مركز المدينة، إضافة إلى شاطئ العقة في دبا والذي يضم مجموعة من الفنادق ذات الـ 5 نجوم.