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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب النارية على سلامة الأطفال والمنازل

شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب النارية على سلامة الأطفال والمنازل
19 ابريل 2023 12:01

حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة موضحة أن الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية وقد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.


ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.
ونبهت إلى مخاطر ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطرًا على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقته، كما تحدث أضرارًا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

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 وناشدت الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التى تروج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي  ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن إستخدام الألعاب النارية.
ودعت الجمهور عند معرفة بائعي الألعاب النارية ، أو أية معلومات بخصوصهم، عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 999 أو خدمة أمان والتي  تتعامل مع البلاغ أو الشكوى بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الألعاب النارية
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