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«صحة» تنظم فعاليات توعوية وتثقيفية

«صحة» تنظم فعاليات توعوية وتثقيفية
19 ابريل 2023 12:07

 نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومنشآتها الصحية عدداً من الفعاليات والأنشطة بهدف تثقيف المجتمع صحياً خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة» حرص «صحة» على تثقيف المجتمع صحياً، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بجانب حرصها على تشجيع الموظفين للتفاعل مع بعضهم من أجل تهيئة بيئة عمل إيجابية جيدة، وذلك من خلال مشاركتهم في جميع المبادرات المجتمعية والرياضية التي تقدمها على مدار العام وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ونظمت الشركة مجموعة من المحاضرات التثقيفية الصحية على مستوى إمارة أبوظبي، إضافة إلى تنظيم مستشفى الكورنيش حلقات توعية للأمهات وحثهم على أهمية الرضاعة الطبيعية وأهميتها.

واحتفت شركة صحة بـ «يوم زايد للعمل الإنساني» بهدف تسليط الضوء على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعم العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم، كما احتفلت في السابع من أبريل الجاري بيوم الصحة العالمي.

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ونظمت عدداً من الأنشطة الرياضية الترفيهية خلال الشهر الكريم بين مختلف منشآتها الصحية بهدف تعزيز الارتباط الوظيفي لدى موظفيها، حيث تشجع هذه المبادرات على بناء بيئة رياضية صحية وخلق روح المنافسة بين الموظفين.

الجدير بالذكر أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تم تأسيسها لتطوير الأنشطة العلاجية لنظام الرعاية الصحية العام في إمارة أبوظبي. وتمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعتبر أحد أصول شركة بيور هيلث أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الدولة.

المصدر: وام
رمضان
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
صحة
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