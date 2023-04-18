سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس بالاو

أبوظبي (وام)

قدم محمد عبيد الزعابي أوراق اعتماده إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية بالاو، وذلك في مراسم جرت في العاصمة ملكيوك.

ونقل السفير الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة ويبس جونيور السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب السفير الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بالاو الصديقة وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بالاو وسبل تطويرها بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين، كما تم التطرق إلى استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وجهود الإمارات لتعزيز العمل المناخي على النطاق الدولي.