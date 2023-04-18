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تسليم المواطنين المستحقين مفاتيح مساكنهم الجديدة بمنطقة عود الطاير

تسليم المواطنين المستحقين مفاتيح مساكنهم الجديدة بمنطقة عود الطاير
19 ابريل 2023 02:40

أم القيوين (وام)

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 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بتسليم مفاتيح المساكن الجديدة التي نفذتها المؤسسة في منطقة عود الطاير للمواطنين المستحقين وذلك بحضور خلفان أحمد مسفر عضو مجلس أمناء المؤسسة، وراشد حمد الحمر مديرها العام. يأتي ذلك ضمن مشروع المجمعات السكنية الجديدة التي تنفذها المؤسسة وتشمل بناء 118 مسكنا للمواطنين في إمارة أم القيوين، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة منهم. 
وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أولوية توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطوير وتنفيذ عدد من برامج الإسكان المتمثلة ببناء مجمعات سكنية متميزة ذات معايير عالية وفي مناطق مختلفة من إمارة أم القيوين. 
وذكر أن المسكن متطلب رئيسي لدى الأسرة وهو الأكثر كلفة لذا وضعت المؤسسة خطة لتشييد مجمعات سكنية على دفعات وتسليمها للأسر التي ليست لديها القدرة المالية بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي لها بل وحرصت على أن تكون ذات جودة عالية وبها جميع المستلزمات.
وأشار راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة، إلى أن هذه المجمعات الجديدة تتكون من فلل تضم 5 غرف نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلسا للضيوف وغرفة خادمة ومطبخا كبيرا إلى جانب تميزها بقربها من المرافق والخدمات العامة والمحلات التجارية. 
وأوضح بأنه تم توزيع المساكن على الأسر الإماراتية المستفيدة والمستوفية للشروط التي وضعتها المؤسسة بهدف تحسين جودة حياتهم وتوفير الرخاء والرفاهية لهم وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون المواطن حجر الأساس والركيزة الثابتة في تقدم الوطن.

سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
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