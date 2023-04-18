«الهلال الأحمر» يوزع كسوة العيد وزكاة الفطر

اللاذقية (وام)

وزع فريق «الهلال الأحمر الإماراتي» المتواجد بمحافظة اللاذقية السورية كسوة العيد على 60 يتيماً ممن فقدوا آباءهم في الزلزال الذي ضرب المحافظة في 6 فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات عملية الفارس الشهم 2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

وأوضح محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، بأنه بالتنسيق مع عدة محافظات سورية لاستهداف 17 ألفاً من الأسر المتضررة جراء الزلزال وضمن مشروع كسوة العيد، وبالاتفاق مع إدارة الشركة السورية للألبسة (XO) بفروعها المختلفة في محافظات اللاذقية، حلب، حماة وحمص تم توزيع القسائم الشرائية عبر قوائم بأسماء الأسر المتضررة من الزلزال والموثقة لدى الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال شفيق الآغا ممثل الشركة:«سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي لرسم الابتسامة على وجوه أطفال سوريا بمناسبة عيد الفطر المبارك».. وأضاف: أنه تم فتح صالات العرض المختلفة في عدة محافظات سورية بهدف إدخال البهجة والفرح على قلوب الأسر التي تضررت بسبب الزلزال وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من القسائم الشرائية بقيمة 500 ألف ليرة سورية والتي تشمل الألبسة الرجالية والنسائية وألبسة الأطفال المختلفة والمتنوعة.

وعبرت رزان ضاما وهي أم لطفلين عن سعادتها الكبيرة بهذه المبادرة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي أدخلت السرور والفرحة إلى نفوسهم ونفوس أطفالهم.

وقال المواطن السوري مصطفى علي: إن هذه المبادرة مبادرة خير من أرض الخير دولة الإمارات العربية المتحدة التي وقفت إلى جانبنا منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال .

وفي الإطار نفسه زار فريق الهلال الأحمر الإماراتي قرية أم الطيور في محافظة اللاذقية لتوزيع زكاة الفطر على أسرها وعددها 600 أسرة، وتضمنت 5 كيلوجرامات من الأرز و6 كيلوجرامات من الطحين لكل أسرة.