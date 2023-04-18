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شرطة عجمان تكمل استعداداتها لتأمين الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر

شرطة عجمان تكمل استعداداتها لتأمين الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر
19 ابريل 2023 01:54

انتهت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة في إدارة المرور والدوريات من وضع خطتها الشاملة لتأمين الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر السعيد وذلك عبر تكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرقات الرئيسية بمختلف مناطق الإمارة.
وأكد المقدم المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان أنه سيتم نشر 54 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحد من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق عجمان .. مشيراً إلى أن هذه الخطة تهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.

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المصدر: وام
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