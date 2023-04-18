220 مريضاً استفادوا من برنامج «زايد الخير»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية «بيت الخير»، أن برنامج «زايد الخير» الإذاعي ساعد 220 مريضاً بقيمة إجمالية بلغت 10.156.857 درهماً، وذلك منذ عام 2019 وحتى نهاية مارس الماضي؛ بفضل مساهمات المحسنين الذين سارعوا لمساعدة المرضى المعسرين.

وأشار سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، إلى أن جمعية «بيت الخير»، تولي أهمية خاصة لتلبية احتياجات المرضى في شهر رمضان باعتباره أحد المناسبات السنوية التي تعزز الرحمة والتكافل، من خلال الحلقات اليومية التي يقدمها برنامج «زايد الخير» الذي يجمع التبرعات من المحسنين وأهل الخير لنجدة الحالات الحرجة للمرضى المعسرين.

وذكر أن حجم المساعدات التي جمعها البرنامج هذا العام حتى نهايات مارس 2023 بلغ 541.753 درهماً، مشيراً إلى أن برنامج «زايد الخير» يبث حلقاته في شهر رمضان بشكل يومي على إذاعة الأولى التي تبث على التردد 107.4، وذلك في الساعة الخامسة عصراً بالتناوب مع جمعية دبي الخيرية.

ولفت إلى أن «بيت الخير» اختارت أن تخصص حلقاتها لدعم المرضى المقيمين الذين تفوق تكاليف العلاج قدرتهم المالية، وبخاصة الذين يحتاجون لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن، وذلك بالتعاون ودعم ومساهمات المحسنين الذي سارعوا لنجدة المرضى المعسرين.

وأكد المزروعي، أن برنامج «زايد الخير» يُعد الذراع الإعلامي الداعم لمشروع «علاج» أحد أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن لا يغطي تأمينهم الصحي مرضهم أو عملياتهم الجراحية، حيث بلغ إنفاق المشروع في عام 2022 مبلغ 8.080.942 درهماً، من بينها ما تم جمعه من خلال برنامج «زايد الخير».

وأوضح أن الجمعية بدأت هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي عام 2012، وهو ينمو بشكل متزايد، وبشكل خاص بعد جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن برنامج «زايد الخير» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً.

وأشار إلى خدمة «7 نجوم» التي تخصصها جمعية بيت الخير لإيصال المساعدات الخيرية لأصحاب الحاجات الطارئة في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال فريق يملك صلاحيات اتخاذ القرار، والصرف لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية الملحة.