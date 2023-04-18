مديرة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: 1084 زيارة تفتيشية و218 مخالفة وإنذاراً خلال النصف الأول من رمضان

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تنفيذها 1084 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الصحية والغذائية والبيطرية، وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وذكرت الصحة العامة، أن تلك الزيارات المكثفة التي قام بها المراقبون في مختلف الأقسام منها في الرقابة الغذائية والصحية والبيئية والخدمات البيطرية، تمكنت من تحرير وتوجيه عدد 218 مخالفة وإنذار وملاحظة، فضلاً عن إغلاق منشأة واحدة فقط.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن المفتشين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك تمكنوا من تكثيف الزيارات الميدانية الموجهة إلى مختلف المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاص ورقابة الصحة العامة والتي تم خلالها تنفيذ 1084 زيارة، وتحرير 218 مخالفة وإنذاراً وملاحظة وإغلاق منشأة والتي تم على إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة المتبعة في ذلك بحسب النظم.

وأشارت إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي تمت خلال حملة رمضان على المنشآت البيطرية بلغ 179 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات الموجهة من قبل الرقابة الغذائية 833 زيارة، والرقابة الصحية والبيئية نفذ خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل 72 جولة تفتيشية، على مختلف المنشآت الصحية والمهنية.

وذكرت شيماء الطنيجي، أن الزيارات التفتيشية في مجال الخدمات البيطرية شملت تفقد أقسام اللحوم والأسماك بالهايبرماركت والسوبرماركت ومحال بيع الأسماك ومحال بيع الدواجن المبردة والمجمدة والبيض ومحال بيع وذبح الدواجن الحية ومحال بيع اللحوم «الملاحم»، فيما تضمنت الزيارات الموجهة من قبل الرقابة الصحية والبيئية مراكز التجميل والعناية الشخصية النسائية والرجالية، ومقاهي تقديم الشيشة.

وأضافت: مراكز ومنافذ بيع وتعبئة مادة الحناء ومراكز ومنافذ بيع المواد التجميلية والعطور والبخور، وغيرها من المنشآت العاملة تقع ضمن اختصاص كل الإدارات والأقسام؛ بهدف إحكام الرقابة عليها في ظل الإقبال اللافت عليها خلال الشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

مخالفات

لفتت شيماء الطنيجي إلى أن المخالفات والإنذارات التي تم تحريرها من قبل المفتشين في الرقابة والخدمات البيطرية منذ بدء الحملة بلغت 54 مخالفة وتوجيه عدد 3 إنذارات وعدد 17 ملاحظة وإغلاق منشأة واحدة، فيما حررت الرقابة الغذائية 101 مخالفة والرقابة الصحية والبيئية 25 مخالفة و18 إنذاراً، و373 منشأة مستوفية جميع الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن الرقابة الغذائية رصدت عدداً من الملاحظات منها سوء تخزين وعرض المواد الغذائية، وعدم الالتزام بنظافة المنشأة والنظافة الشخصية، وعدم مطابقة اشتراطات الحفظ في درجات الحرارة المطلوبة وعرض وبيع المواد الغذائية خارج المحل، وتم التشديد على المنشآت الغذائية ومخالفة من يعمل على تكرار حالات عدم المطابقة.

وذكرت أن المخالفات المرصودة عبر «الرقابة الصحية والبيئية» تمثلت في تشغيل عمال من دون استخراج بطاقات صحية، وعدم التزام العاملين بالزي المخصص للعمل، وعدم الاهتمام بنظافة وتعقيم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية.