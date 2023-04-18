«كهرباء الشارقة» توصل التيار الكهربائي لـ 27 خيمة رمضانية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي بشكل مؤقت لعدد 27 خيمة رمضانية بحمولة (1.1 ميجا فولت أمبير) في مختلف مناطق مدينة الشارقة، منها 11 موقعاً تابعة لجمعية الشارقة الخيرية و4 مواقع تابعة لـ«الهلال الأحمر» و12 موقعاً تابعة لآخرين، ووفرت «الهيئة» كوابل ومستلزمات لهذه الخيام من أجود الأنواع وأكثرها أماناً، ووفق أفضل المواصفات.

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية يأتي ضمن تضافر الجهود مع كافة الجهات لتوفير أفضل الخدمات للجمعيات الخيرية وفئات المجتمع، واتباع الإجراءات والتصاريح المطلوبة التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على تلبية طلبات توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية في كافة مناطق إمارة الشارقة لتعزيز مسيرة العمل الخيري، وإطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية والتي أصبحت سمة بارزة من سمات المجتمع والمعبرة عن روح التكاتف والتكافل الاجتماعي.

وأضاف أن «الهيئة» تحرص على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين، والتوعية بضرورة تطبيق أفضل المعايير والإجراءات المتبعة وقواعد الأمن والسلامة لجعل مواقع الخيام آمنة.