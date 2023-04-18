«تايجر جروب» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

قرع فريق من مجموعة «تايجر جروب» جرس التداول في «ناسداك دبي» احتفاءً بحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً وإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من البشر حول العالم.

وكانت مجموعة «تايجر جروب» قد تعهدت بدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 25 مليون درهم خلال 5 أعوام من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وتدشن الحملة في رمضان 2023، أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.