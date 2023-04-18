لطيفة بنت حمدان تشهد ختام «دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

شهدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها الحادية عشرة بنادي دبي لأصحاب الهمم، التي شارك فيها 500 متنافس من 62 جهة في مختلف الإعاقات، حيث قامت سموها بتكريم 69 فائزاً وفائزة.

وقد استهل حفل الختام بآيات عطرة من الذكر الحكيم ومشاهدة فيديو توثيقي للمسابقة في نسخها المختلفة، ثم كلمة رئيسة الفلاسي رئيسة اللجنة المنظمة التي وجهت الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية للمسابقة وتشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين من الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم، معربة عن سعادتها بالمشاركة الخليجية الأولى في المسابقة. كما وجهت الشكر إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على حضورها حفل الختام وتكريمها للمتنافسين في هذه النسخة الاستثنائية ولكل المشاركين من أصحاب الهمم الذين أقبلوا على حفظ كتاب الله ولجنة التحكيم وأولياء الأمور وكل من أسهم في نجاح الدورة الحادية عشرة.

عقب ذلك أداء أنشودة من المنشد أسامة الصافي ومن ثم تكريم الفائزين الذي شمل أجمل صوت بنين فاز به عبدالله عادل عباد وأجمل صوت بنات حصلت على لقبه رحمة عاصم متولي خليفة، بينما فاز زايد أحمد الميدور بجائزة أصغر متسابق وثمنة عبد الله محمد السعدي وميثه عبد الله محمد السعدي بجائزة أصغر متسابقة.

من ناحيتها، أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة دولة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالمسابقة وتطورها.