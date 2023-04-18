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الإمارات

أمناء «سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات المؤسسة

أمناء «سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات المؤسسة
19 ابريل 2023 02:38

دبي (وام)

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ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023. وعُقد الاجتماع حضورياً وافتراضياً برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي بجامعة خليفة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس بقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس بقطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.
وسلط الاجتماع الضوء على الزخم الإضافي والتكريم اللافت الذي حظيت به الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في قصر زعبيل بدبي الفائزين الـ11 بالجائزة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن مستوى الاهتمام بالجائزة يعكس حرص صاحب السمو على مواصلة دفع عملية النمو المستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية جمعاء. ونوه معاليه إلى أن استلام الجائزة لمشاركات من 56 دولة حول العالم ونوعية الابتكارات التي قدمتها الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرون تؤكد دور الإمارات كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للإبداع والمبدعين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: «نعمل في سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على ترسيخ نموذج العطاء الإماراتي الذي يسهم بشكل فاعل في إيجاد حلول وبرامج ومشاريع مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات المنكوبة والمحرومة، كما نفخر بأن نكون جزءاً من الفريق الإنساني الإماراتي الكبير الذي يعزز التعاون ويحشد الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وقد نجحت «سقيا الإمارات» منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم. وتعتزم المؤسسة توسيع نطاق الأثر الإيجابي بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ مشاريع جديدة خارج الدولة لإعانة المجتمعات المنكوبة التي تعاني من ندرة المياه».
وخلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحدث أعضاء المجلس عن جهود «سقيا الإمارات» لدعم الجهود الإغاثية للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأثنى أعضاء المجلس على مشاركة متطوعي «سقيا الإمارات» البنّاءة في الفعالية التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع دبي العطاء في مدينة إكسبو دبي، لتعبئة المساعدات الغذائية والعينية للمتضررين من الزلزال.  

سقيا الإمارات
سعيد محمد الطاير
الإمارات
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