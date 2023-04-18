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تعزيز التعاون بين شرطتي دبي وأبوظبي في تأمين الفعاليات

خلال الزيارة (من المصدر)
19 ابريل 2023 02:36

دبي (الاتحاد)

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور نائبه لشؤون الطوارئ بالوكالة، العميد مصبح سعيد الغفلي، وفداً من شرطة أبوظبي برئاسة العميد خلفان عبدالله المنصوري، من مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وعدد من الضباط.
وتأتي الزيارة في إطار بحث وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القيادة العامة لشرطة دبي وشرطة أبوظبي وخاصةً في مجال تأمين الفعاليات.
اطلع الوفد الزائر على تجربة شرطة دبي، المُتمثلة في تأمين الفعاليات والأنشطة التي تقام في إمارة دبي، بالإضافة إلى مهام لجنة تأمين الفعاليات وإنجازاتها، وأبرز الفعاليات التي قامت بتأمينها مع تقديم شرح تفصيلي ودقيق عن كيفية تأمين الفعالية منذ الإعلان عنها وحتى تأمينها، وما هي الإجراءات التي تسبق عملية التأمين من مراسلات واجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية لموقع الحدث وإعداد الخطة الأمنية.
وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزائر عن جزيل شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على الحرص الدائم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

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