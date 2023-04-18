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الإمارات

«عبد الواحد الرستماني» تنضم إلى «إسعاد» شرطة دبي

الجانبان عقب توقيع مذكرة تفاهم (من المصدر)
19 ابريل 2023 02:36

دبي (الاتحاد)

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «عبد الواحد الرستماني»، ينضم بموجبها موظفو المجموعة إلى برنامج بطاقة إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.
وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير مركز شرطة الراشدية، ومن جانب مجموعة الرستماني، كارولين حبيقة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، بحضور منى محمد العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، والعقيد علي بن رشيد الكتبي، وإيمان أحمد البستكي، رئيسة التوطين في المجموعة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الطرفين.
وتتيح المذكرة انضمام مجموعة «عبد الواحد الرستماني» إلى برنامج إسعاد، حيث ستزود شرطة دبي موظفي المجموعة ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

بطاقة إسعاد
دبي
شرطة دبي
الإمارات
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