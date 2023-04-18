«أبوظبي للاستدامة» تعقد جلسة حوارية الأربعاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي، جلسة حوار يوم الأربعاء الموافق 3 مايو لتبادل المعرفة تحت عنوان «الرحلة إلى دبي - الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP 28» لتحقيق اتفاقية باريس. ستشهد هذه الفعالية اجتماع أعضاء المجموعة وأصحاب المصلحة شخصياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات، لتبادل أفضل الممارسات والأفكار القيادية حول أحدث الابتكارات والأدوات العملية لقيادة جهود إزالة الكربون.تقدم الجلسة نظرة عامة لمؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، إذ إن الهدف من جدول الأعمال يتمثل في تحديد الإجراءات العملية والفورية التي يجب اتخاذها حتى تصبح أهداف اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية قريبة المنال.

في العقود القليلة الماضية، أصبح تغير المناخ أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز القوي على التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وبحلول نهاية عام 2023، ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة قمة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP 28 المقبل، مما يؤكد من جديد على التزام الدولة الثابت بتعزيز العمل المناخي، وحشد الحلول العملية والمبتكرة لحل هذه الأزمة العالمية.

إلى جانب تهيئة المشهد في الفترة التي تسبق مؤتمر COP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبراز أهداف ورؤية الإمارات، سيقود جهود هذا الحدث لجنة متنوعة من الخبراء المختصين العالميين والمحليين. سيعرف المشاركون المزيد حول تسخير الحلول القائمة على الطبيعة لحل أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى استكشاف كيف يمكن للقطاع الخاص والشركات من كونهم جزءاً من المشكلة إلى كونها أكبر حليف في دفع العمل من أجل المناخ العالمي.

ستكون جلسة الحوار هذه هي الثالثة عشرة في سلسلة طويلة من جلسات الحوار المنتظمة، والتي ستشهد انضمام أكثر من 100 من كبار متخصصي وممارسي الاستدامة في جميع التخصصات والقطاعات.