«الوطني للأرصاد» يشارك في الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في فعاليات الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس الأميركية، والذي يعقد في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية خلال الفترة من 18 وحتى 20 أبريل 2023، والذي يجمع خبراء تعديل الطقس الرائدين على مستوى العالم في جلسات وورش عمل تقنية وفنية متخصصة في مجالات تعديل الطقس بما في ذلك الاستمطار وتعزيز هطول الأمطار.

وتقدم علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عبر فقرة افتراضية، شرحاً توضيحياً حول آخر المستجدات في البرنامج، بالإضافة إلى إنجازات الفائزين بمنحته المالية، والتطورات في دورته الخامسة التي تركز على مجالين من المجالات البحثية ذات الأولوية وهما، تحسين فرص تكون السحب وتعزيز هطول الأمطار. كما تسلط الضوء خلال مشاركتها على الدور الكبير والمهم للبرنامج ومشاركته المرتقبة في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28)، بالإضافة لجهوده المستمرة والمتواصلة لضمان استدامة المياه في دولة الإمارات التي أعلنت عام 2023 عام الاستدامة.وقالت علياء المزروعي: «إن المشاركة الافتراضية للبرنامج في فعاليات هذا الاجتماع تمنح المجتمع البحثي المختص بعلوم تعديل الطقس في أميركا والعالم فرصة إضافية للتعرف على أحدث تطورات برنامجنا وكذلك نتائج بحوث الحاصلة على منحته والتي تعد من الأكثر تطوراً حول العالم. وفي عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28) في دولة الإمارات، نحن حريصون على نعزز تواصلنا مع كافة الشركاء وذوي العلاقة الذين يشاركوننا نفس التوجه والرؤى الهادفة للحد من تحديات التغير المناخي خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي والحد من شح المياه عالمياً».