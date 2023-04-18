حبُّ النبيّ من كمال الإيمان

أوجب الله تعالى محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته، واحترامه وتوقيره والصلاة عليه من كمال الإيمان، فقد قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ)، «سورة الأنفال: الآية 20»، وقال سبحانه وتعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، «سورة آل عمران: الآية 31»، وقال جلا جلاله: (... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...)، «سورة الحشر: الآية 7».

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)، «سورة الحجرات: الآية 2»، وقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، «سورة الأحزاب الآية 56».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رغب عن سني فليس مني».. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين».

حقوق

وأوجب الله تعالى لنبيه حقوقاً ينبغي تأديتها، وأن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وطاعته وتوقيره والصلاة عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، (صحيح مسلم، 408).

وأرسل الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبعثه بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ففتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وأدرك المؤمنون بفضله خيري الدنيا والآخرة، وقد أوجب الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقوقاً على المسلمين، لا يتم الإيمان إلا بها، ومنها: «ومنها محبته صلى الله عليه وسلم: وتظهر في الاقتداء به، والتأدب بآدابه الجميلة، والتخلق بأخلاقه الكريمة، فإن من أحب شيئاً آثره، وأطاع أمره، ومتى تحقق المسلم بهذه المحبة أثابه الله عليها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أيضاً: احترامه وتوقيره، عند ذكر أحاديثه أو سماع اسمه أو قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم.

طاعة واتباع

وكذلك وجوب طاعته واتباعه في جميع ما جاء به، والتزام سنته صلى الله عليه وسلم، وعدم مخالفته، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وبعد إجابة المؤذن، وعند إقامة الصلاة، وعند الدعاء، وفي التشهد في الصلاة، وفي صلاة الجنازة، وفي الصباح والمساء، وفي يوم الجمعة، وفي خطبة الجمعة، وفي سائر الخطب الدينية، وعند كتابة اسمه، وعلى الصفا والمروة، وعند الوقوف على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وعند الهم والشدائد، وعدن طلب المغفرة، وعقب الذنب.. وغير ذلك من المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.