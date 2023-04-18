مسجد عبدالله الأعماش.. تحفة معمارية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يعد مسجد المغفور له عبدالله علي الأعماش تحفة معمارية مميزة في رأس الخيمة ومعلماً مميزاً يقصده الأهالي لأداء الصلوات، وذلك لما تميز به من تصاميم هندسية مبتكرة خاصة وأن الهندسة المعمارية المستخدمة في تصميمه امتزجت بين التراث العمراني الإماراتي الأصيل والعمارة الإسلامية والهندسة المعمارية المعاصرة، والذي تم انشاؤه في عام 2016 في منطقة الرمس.

يتكون المسجد الكبير من طابقين، ويتسع لنحو 1200 مصل، ويحظى بموقع متميز في مدخل المدينة، يطل على الطريق العام، الذي يربط المناطق الشمالية في رأس الخيمة، وما يميز المسجد أنه بني بطريقة تكون مشروعاً صديقاً للبيئة وذلك باعتماده تقنية تدوير المياه وخلوه من المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، والاستفادة من مياه الوضوء المستخدمه في ري الأشجار إلى جانب تدشين نظام إضاءة «صديق للبيئة» في المسجد، يوفر استهلاك الطاقة.

يضم المسجد مرافق وأقساماً متكاملة، بينها قاعة الصلاة الرئيسة، ومصلى النساء، والساحة الخارجية، ومواقف السيارات، ويشمل مسجد الأعماش في هندسته وتصميمه الخارجي على قبة كبيرة تتدلى منها ثريا كبيرة ومئذنتين، وترتفع القباب كل منهما 42 متراً، وهما من ضمن المآذن الكبيرة في إمارة رأس الخيمة كما يتميز بوجود سجادة كبيرة مستوردة من «تركيا»، تم صنعها خصيصاً للمسجد.

ويزين سقف المسجد زخارف وأسماء الله الحسنى وآيات قرآنية ناهيك عن وجود ثريات عديدة ناهيك عن الزوايا المميزة والأركان التي أعطت للمسسجد جمالية عالية تخدم من خلالها المكان.