الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مسجد عبدالله الأعماش.. تحفة معمارية

المسجد يكون من طابقين ويتسع لنحو 1200 مصل (الاتحاد)
19 ابريل 2023 02:37

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الريال «كلين شيت» في الأبطال
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»

يعد مسجد المغفور له عبدالله علي الأعماش تحفة معمارية مميزة في رأس الخيمة ومعلماً مميزاً يقصده الأهالي لأداء الصلوات، وذلك لما تميز به من تصاميم هندسية مبتكرة خاصة وأن الهندسة المعمارية المستخدمة في تصميمه امتزجت بين التراث العمراني الإماراتي الأصيل والعمارة الإسلامية والهندسة المعمارية المعاصرة، والذي تم انشاؤه في عام 2016 في منطقة الرمس.
يتكون المسجد الكبير من طابقين، ويتسع لنحو 1200 مصل، ويحظى بموقع متميز في مدخل المدينة، يطل على الطريق العام، الذي يربط المناطق الشمالية في رأس الخيمة، وما يميز المسجد أنه بني بطريقة تكون مشروعاً صديقاً للبيئة وذلك باعتماده تقنية تدوير المياه وخلوه من المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، والاستفادة من مياه الوضوء المستخدمه في ري الأشجار إلى جانب تدشين نظام إضاءة «صديق للبيئة» في المسجد، يوفر استهلاك الطاقة.
يضم المسجد مرافق وأقساماً متكاملة، بينها قاعة الصلاة الرئيسة، ومصلى النساء، والساحة الخارجية، ومواقف السيارات، ويشمل مسجد الأعماش في هندسته وتصميمه الخارجي على قبة كبيرة  تتدلى منها ثريا كبيرة ومئذنتين، وترتفع القباب  كل منهما 42 متراً، وهما من ضمن  المآذن الكبيرة في إمارة رأس الخيمة كما يتميز بوجود سجادة كبيرة مستوردة من «تركيا»، تم صنعها خصيصاً للمسجد.
ويزين سقف المسجد زخارف وأسماء الله الحسنى وآيات قرآنية ناهيك عن وجود ثريات عديدة ناهيك عن الزوايا المميزة والأركان التي أعطت للمسسجد جمالية عالية تخدم من خلالها المكان.

آخر الأخبار
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
479 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة في مطارات دبي خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©