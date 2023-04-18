صندوق الزكاة ينفذ عدداً من محاضرات التوعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق الزكاة ثماني من المحاضرات - حضورية وافتراضية - للتوعية بفريضة الزكاة، بهدف تعزيز الوعي الزكوي في المجتمع، وقد تنوعت المحاضرات بين المحاضرات الحضورية في عدد من مجالس أبوظبي، والمحاضرات الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت: الإدارة العامة للجمارك أبوظبي، وشركة العين للتوزيع ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشاد المحاضر الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، بحرص القيادة الرشيدة على المواطنين وتشجيعهم على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية من خلال مجالس الأحياء، بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين أبناء المنطقة والمؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وإقامة الفعاليات والمحاضرات. وفي إطار المحاضرات والجلسات النقاشية، تحدث الدكتور الحمادي عن جانب التوعية بفريضة الزكاة وكيف يتم تحديد قدر الزكاة من خلال خمس خطوات سهلة وميسرة. وأوضح أن الزكاة هي فريضة من الفرائض الخمس، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام التي لابد أن نحرص عليها ومراعاة شروط وجوبها وكيف نحسبها وأين تذهب، وعن أهمية الزكاة ودورها في تحقيق سعادة المجتمع، وأهمية ودور صندوق الزكاة كمؤسسة اتحادية متخصصة في خدمة فريضة الزكاة، توعية بها، وقبولاً لأموالها، وصرفها في مصارفها الشرعية، كما تم التطرق في المحاضرات النقاشية إلى دور الصندوق ونتائجه المتميزة في سبيل خدمة المزكين، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستحقة، موضحاً إجراءات الصرف التي تتم وفق أعلى مستوى من الحوكمة والشفافية التي تمر بها عملية الصرف.