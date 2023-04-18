50 ألف مصلٍ ليلة 27 رمضان في دبي

دبي (الاتحاد)

أدى 50 ألف مصلٍ صلاة القيام «التهجد»، أمس الأول، ليلة 27 رمضان في المساجد كافة التي تضم فعاليات «رمضان دبي 1444هـ 2023م»، منها (15) ألف مصل في فعالية قراء دبي و(25) ألف مصل في مساجد النخبة.

ولجأت حشود المصلين إلى الله بالدعاء خلال صلاة التهجد في ليلة الـ27 من رمضان في جميع المساجد التي تضم جوامع قراء دبي، ومساجد النخبة، وذلك وسط أجواء مفعمة بالرحمة والإيمان، داعين الله وخاشعين متضرعين له جل في علاه بأن يتقبل صيامهم وقيامهم ويتقبل منهم كامل الطاعات، وأن يغفر ويحتسب لهم الأجر والثواب العظيم يوم القيامة.

وأوضح جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة المؤسسات الإسلامية ورئيس فريق قراء دبي بأن عدد جوامع فعالية قراء دبي (8 جوامع)، إضافة إلى جامع مدينة «إكسبو دبي»، وتضم الفعالية 84 قارئاً من داخل وخارج الدولة «منهم 13 قارئاً من خارج الدولة و25 قارئاً من داخل الدولة من المواطنين و44 من طلاب إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه»، وجلهم يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي، على مستوى دول الخليج والعالم العربي، قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن فعالية قراء دبي جذبت ما يقارب من (15 ألف مصلٍ) من حشود المصلين في هذه الليلة المباركة ليلة 27 من رمضان.