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شرطة أبوظبي تعزز الثقافة المرورية للأسر

شرطة أبوظبي تعزز الثقافة المرورية للأسر
19 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت شرطة أبوظبي الوعي بالسلامة المرورية ضمن فعالية سوق المشرف الرمضاني للأسر المنتجة والمنتجات اليدوية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في منطقة المشرف بأبوظبي.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن الحملة الميدانية للسلامة المرورية الرمضانية بالتعاون مع الشركاء تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية.
وحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، تجنباً لانحراف المركبة أو تعطيل حركة السير والمرور، كما نبه بمخاطر تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بزيادة الوعي المروري لدى جميع أفراد الأسرة من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور والحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واشتملت الفعالية على عقد ورش توعوية وتوزيع الكتيبات الرقمية عن السلامة المرورية الرمضانية وإسعاد الجمهور وإقامة مرسم للأطفال بهدف غرس وتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية إلى جانب توزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات التوعية.
واطلعت الأسر على دورية الأطفال المزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا، وتقنيات مختلفة وعليها ملصقات وعبارات توعية في صورة جذابة توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي بما يعزز التوعية والسلامة.

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