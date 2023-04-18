«رُوّاد الشارقة» توزع 9703 وجبات إفطار صائم

الشارقة (وام)

وزعت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 9703 وجبات إفطار صائم ضمن مبادرتها السنوية الرمضانية «من خير روادنا» والتي نظّمتها للعام الرابع بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وبزيادة بنحو 70% عن عدد الوجبات الموزعة العام الماضي.

وكانت «رُوّاد» أطلقت النسخة الأولى من المبادرة في عام 2018 تزامناً مع عام زايد ثم نُظّمت للمرة الثانية في عام 2019 وتم استئناف تنظيمها العام الماضي، وتمكنت المبادرة هذا العام من التوسع في توزيع الوجبات لتتجاوز حدود مدينة الشارقة وتصل إلى مدن المنطقتين الشرقية والوسطى للإمارة.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» أهمية مثل هذه المبادرات التي تحمل أبعاداً خيرية وإنسانية واجتماعية في تعزيز التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، وفي نفس الوقت تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على المبادرة.

من خير روادنا

قال: من خلال مبادرة «من خير روادنا» نجمع بين أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الريادية في قطاع الأغذية والمطاعم وكذلك فاعلي الخير الراغبين بالمساهمة في المبادرة والمتطوعين من موظفي المؤسسة للتعاون مع بعضهم البعض في إسعاد الصائمين وإبراز أهمية العطاء في توثيق الترابط والتواصل وفي نفس الوقت التأكيد على قيم الشهر الكريم في المشاركة والجود والبر والإحسان.

وشهدت النسخة الرابعة من المبادرة مشاركة خمسة مشاريع من أعضاء مؤسسة «رُوّاد» إضافة إلى ثلاثة من فاعلي الخير والذين بادروا إلى توفير الوجبات المخصصة للصائمين بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية في توزيع الوجبات واختيار المواقع المناسبة لذلك.

وأسهمت المبادرة التي تمكّنت من توزيع 32.293 وجبة على مدار أربعة أعوام بمشاركة 22 عضواً من المشاريع الأعضاء في المؤسسة وفاعلي الخير في رسم الفرح على وجوه الصائمين الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة وأعضائها على هذه البادرة الطيبة التي تعكس أهمية العطاء والخير وترسخ قيم التكافل بين أفراد مجتمع الإمارات.