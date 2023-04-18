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جهوزية عالية من «إسعاف دبي» لعيد الفطر المبارك

جهوزية عالية من «إسعاف دبي» لعيد الفطر المبارك
19 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استكمال استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحة أنها وضعت خطة متكاملة لتغطية احتفاليات إمارة دبي بالعيد، من خلال توفير خدمات الإسعاف في مصليات العيد والأحداث والفعاليات الهامة التي تنظمها إمارة دبي مع القطاعات السياحية والتسويقية بالإمارة، إلى جانب تغطية وتأمين جميع مناطق دبي بوحدات إسعافية، لضمان الوصول بوقت قياسي على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المتنوعة، وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية لزوار ومجتمع دبي.
وصرح مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف «طواقمنا الإسعافية، بما يشمل الموظفين المتواجدين في غرفة العمليات لإدارة البلاغات مستعدة لتغطية عيد الفطر المبارك، من خلال خطة استباقية متكاملة تشمل تأمين كافة الفعاليات والأحداث في دبي لضمان الوصول لمكان البلاغ بالسرعة الممكنة، حيث خصصت المؤسسة 738 كادراً مؤهلاً موزعاً على 123 نقطة إسعافية بمركبات إسعافية متخصصة من طبيب الطوارئ وسيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية ودراجات التدخل السريع والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، بالإضافة لوحدات العناية المركزة التي ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أية بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، كما يشرف على سير العمل قادة وإشرافيين ميدانيين موزعين على مختلف مناطق الإمارة وعلى مدار الساعة، لضمان جاهزية فريق عمل المؤسسة لاستقبال ضيوف دبي لقضاء أجمل الأوقات في مبادرة الإمارة «العيد في دبي».

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