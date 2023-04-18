فاعل خير يخصص أوقافاً ذرية وخيرية في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت «أوقاف دبي» فاعل خير، خصص خمسة أوقاف متنوعة في مناطق حيوية وسط دبي تتضمن فيلا سكنية، ووحدة فندقية وشقتين سكنيتين، ومجموعة من الأسهم في عدة شركات.

وقدّم الواقف العقارات والأسهم كوقف خيري وذري ومشترك، تحت إشراف المؤسسة، بحيث يصرف ريعها على أهله وعلى مختلف أوجه الخير في الإمارة.

ورحبت المؤسسة بالواقف الجديد، وشكرت ثقته العالية بخدماتها وقدرتها على إدارة واستثمار المشروعات الوقفية وفق أفضل الممارسات، وأكدت أن كافة الأصول الوقفية التي تم تسجيلها لدى المؤسسة تتم دراستها بدقة وتحديد الطرق الأمثل لاستثمارها وإداراتها، لتحقيق العائد الأكبر منها وصرف ريعها على الجهات التي يحددها الواقف، سواءً من ذريته أو على مختلف المصارف الخيرية كالتعليم والصحة والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وغيرها.

أمان

وقال المطوع: إن الأوقاف الخيرية التي يتم تسجيلها لدى المؤسسة يصرف ريعها على قطاعات التعليم والصحة ومساندة الأيتام والأرامل، وتمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وفك كربة المتعثرين والمحتاجين، والمساهمة في دعم الشؤون الإسلامية كالحج وإفطار الصائمين وغيرها.

وذكر الأمين العام أن الأوقاف الذرية تشكل صمام أمان يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الأوقاف الذرية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمراريتها وبقاءها للورثة مهما كانت الظروف، والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان، مشيراً إلى دور الأوقاف الذرية في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة والأرحام.

من جانبه، أعرب فاعل الخير عن شكره للمؤسسة على تيسير إجراءات تسجيل الوقف بسرعة ومرونة، مثنياً على أسلوب عمل موظفي «أوقاف دبي» التي تميزت بالاحترافية واللطف والرقي في الوقت نفسه، وشجع القادرين من أصحاب الأيادي البيضاء على تسجيل أوقاف خيرية أو ذرية لدى المؤسسة والمساهمة في مسيرة الخير والنماء التي تنشدها «أوقاف دبي».