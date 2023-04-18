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رأس الخيمة تتزين استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك

رأس الخيمة تتزين استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك
19 ابريل 2023 02:38

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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 بدأت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بتزيين شوارع وطرق الإمارة وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023 من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء العيد وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة، بحسب المهندس خالد العلي مدير عام الدائرة.
وأوضح العلي أن عدد الإضاءات الضوئية التي تم تركيبها بلغ 400 تشكيلة ضوئية مبتكرة، كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة، حيث اتخذت الدائرة زينة تشعر الجمهور بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات «عيدكم مبارك»، و«من العايدين»، وتم تركيب الإضاءة على 15 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، وتم إضافة 3 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت الرمس وشمل.
وبدأت ملامح الاستعداد لأجواء العيد تظهر في مختلف أنحاء الإمارة، وشهدتها أيضاً المنازل والفلل والمحال التجارية تزامناً مع الفرحة والأجواء السعيدة.

رأس الخيمة
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الإمارات
دائرة الخدمات العامة
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