«بلدية عجمان» تكمل  استعدادها لاستقبال العيد

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إكمال كافة التجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها ستواصل في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح.

وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

ويواصل المفتشون عملهم للتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تسعي الدائرة لتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدي أصحاب المنشآت والعاملين بها لضمان الالتزام المستمر بالقوانين واللوائح الصحية.

وتستمر عمليات التفتيش بقسم التجارة الغذائية خلال فترة عيد الفطر، للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن تسيير الواردات الغذائية للإمارة والدولة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين باستخدام الخدمات الإلكترونية للدائرة، وأنظمة العمل المستخدمة لخدمة المتعاملين.

تزيين الشوارع

وزينت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشوارع والحدائق والميادين والجسور بالإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر المبارك.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق، افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام العيد، من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشر مساءً، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً، مشيرة إلى إن الحدائق ستشهد تنظيم فعاليات لكافة فئات المجتمع، لقضاء أجمل الأوقات.

وأوضحت الدائرة أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الفطر، حيث يفتح المقصب المركزي أبوابه طيلة أيام العيد من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً باستثناء يوم الجمعة، والذي يبدأ العمل به من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، مؤكدة أنه تم توفير الأيدي العاملة المؤهلة من فنيين وعمال لخدمة المراجعين، وكذلك لفحص المعدات.

ودعت الدائرة الجمهور للالتزام بالذبح في المقصب، وخطورة الذبح خارج المقاصب المعتمدة، لضمان سلامة اللحوم للمستهلك، حيث تعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على اتخاذ الإجراءات المعتمدة مع المخالفين، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر الإبلاغ والتواصل على الرقم المباشر 80070.

مصفوت والمنامة

ونوهت الدائرة بأن مقصب مصفوت يستقبل المتعاملين يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتستمر الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، فيما يستقبل المقصب المتعاملين بقية أيام العيد خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وتتواصل الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، فيما يستقبل مقصب المنامة المتعاملين يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحى الثانية عشر ظهراً، ويستقبل جمهوره بقية أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.