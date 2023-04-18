«تراحم» تعالج 136 مريضاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها عالجت 136 مريضاً منذ بداية شهر رمضان المبارك، بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون درهم منذ بداية شهر رمضان.

وقال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية بدبي: «تُعد المشاريع التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم، وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى».

وأضاف: «تتنوع الحالات المستفيدة من (مشرع علاج)، منها ما يحتاج للعلاج العاجل، أو لعمليات جراحية، أو أدوية باهظة الثمن، أو لكل هذه الأمور الطبية، وجميع المستفيدين هم مرضى معسرون وأكثر اضطراراً».

وذكر أن المؤسسة عقدت اتفاقات مع عددٍ من الجهات صحية، لمساعدة المرضى المحتاجين، وتسهيل عملية العلاج عليهم، وتوفير أجهزة طبية خاصة غير متوافرة لديهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تحصل على تخفيض من التكلفة الإجمالية للحالة المرضية التي تتكفل بعالجها.