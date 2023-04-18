«عونك يا وطن» يوزع 12 ألف وجبة إفطار

العين (الاتحاد)

وزع فريق «عونك يا وطن» التطوعي 11 ألف و800 وجبة إفطار طوال شهر رمضان الفضيل، للمستفيدين في عدد من مناطق مختلفة في مدينة العين وضواحيها لأهل العوز والكفاف، بهدف نشر ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع الإمارات.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي: تأتي مساهمتنا في هذا الشهر الفضيل انطلاقاً من القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في شعب دولة الإمارات، حيث أرسى المغفور له دعائم العمل الإنساني في أبهى صوره، حتى أصبح ذلك سمة بارزة من سمات الإمارات قيادة وشعباً.

وتابع ابن حم: مبادرة إفطار صائم تعد واحدة من سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية أطلقناها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن أجندة الفريق السنوية لمبادرات المسؤولية المجتمعية، ولفت رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي إلى أن المشاركة بهذه المبادرة تأتي ترجمة لأهداف الفريق المتمثلة في ترسيخ مبادئ الخير والإحسان في شهر رمضان المبارك والمساهمة في تحقيق استدامة الجهود الإنسانية والخيرية.

وتابع ابن حم: الروح الإيجابية التي يبثها أعضاء فريق «عونك يا وطن» تبعث بالتفاؤل وتبشر بجيل شاب قادم قادر على إكمال مسيرة الآباء والأجداد مسيرة العطاء والخير الذي نشأنا عليها، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود المجتمعية البارزة التي يقدمها فريق عونك يا وطن التطوعي على مدار العام، حيث لا يدخر الفريق جهداً في تقديم وطرح المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية، بل يسعى دائماً إلى التواجد في ساحات العمل الخيري والإنساني، وتظهر هذه الجهود جلياً في عديد المبادارات والفعاليات التي يشرف عليها الفريق، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية العاملة في المجال الإنساني.

وأشارت سلام القاسم منسق الفريق: نحرص في فريق «عونك يا وطن» على دعم المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع. وأصبحت مبادراتنا الرمضانية مبادرات سنوية نهتم بتحسينها وتطويرها لتخدم وتفيد أكبر عدد ممكن من الناس. وتمثّل هذه المبادئ الخيرية الركائز الداعمة لأهداف أعمال فريق عونك ياوطن التطوعي، وستظل المسؤولية المجتمعية المؤسسية محل اهتمامنا في المستقبل.