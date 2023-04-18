تعاون بين «الاتحاد الخيرية» و«الإحسان»

عجمان (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الإحسان الخيرية، اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات، وبحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، لإسعاد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وقع الاتفاقية، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي - المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية بحضور ناصر بن علي الجنيبي - المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، وعدد من مسؤولي الجهتين، وذلك في مقر جميعة الإحسان الخيرية.

وقال الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي: «حرصاً من (الاتحاد الخيرية) على التعاون والتكامل في مجالات العمل الخيري، وتحقيق الشراكة بين المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، فقد أبرمت المؤسسة اتفاقية تعاون استراتيجي مع جمعية الإحسان الخيرية، تنظم علاقات التعاون، وتعنى بتفعيل النشاطات المشتركة التي تهم الجانبين في الجوانب الإنسانية والخيرية والتطوعية ومختلف الفعاليات الاجتماعية».

من جهته، قال الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي: «اتفاقية التعاون تستهدف تعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والتركيز عليها، إلى جانب العمل الإنساني، وتطوير أداء كفاءة العمل في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة».



