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شرطة دبي تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية الدينية الثقافية

شرطة دبي تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية الدينية الثقافية
19 ابريل 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة والأفراد وطلبة مدارس حماية، الفائزين في المسابقة الرمضانية الدينية في دورتها الـ 40، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني، ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً في كل عام، وذلك منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1983، لما فيها من إيجابية تنعكس على حياة الموظف، وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وقيم الصدق والأمانة الوظيفية التي تحث على التفاني وروح الفريق، والحيادية، والعمل على تحقيق العدالة، والشفافية.
وكرم معاليه في نادي ضباط الشرطة، الفائزين في المسابقة التي تبلغ قيمة جوائزها 200 ألف درهم، وتتضمن 3 فئات «القرآن والحديث النبوي والثقافية»، وذلك بحضور مساعدو القائد العام ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة مدارس حماية.
كما وكرم معاليه الإدارات العامة ومراكز الشرطة الحاصلة على أعلى جوائز على مستوى مشاركة الرجال في المسابقات بفئاتها الثلاث، من أصل 49 إدارة ومركزا شاركوا في هذه المسابقات.
وكرم معاليه الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم، وفريق العمل ولجان التحكيم في المسابقات.

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