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12 مليون درهم من دبي الإسلامي لـ«الشارقة الخيرية»

12 مليون درهم من دبي الإسلامي لـ«الشارقة الخيرية»
19 ابريل 2023 02:38

الشارقة (وام) -

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 تسلمت جمعية الشارقة الخيرية تبرعاً مالياً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 12 مليون درهم لدعم مشروع زكاة المال الذي تنفذه الجمعية بشكل مستمر على مدار العام، ويأتي ذلك في إطار التعاون والدعم الذي دأب بنك دبي الإسلامي على تقديمه إسهاماً في مشاريع الزكاة بالجمعية.
ويعد بنك دبي الإسلامي من أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين تعول عليهم الجمعية لدعم مشاريعها الخيرية، والتي تستند في تنفيذ الغالبية العظمى منها إلى التبرعات الواردة من مصارف الزكاة جنباً إلى جنب مع سائر مصارف التبرع الأخرى، وقد ساهم البنك في دعم مشاريع الجمعية على مدار السنوات الماضية، مما كان له كبير الأثر في تقديم المساعدات للشريحة الكبرى من المستحقين.
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن هذا الدعم يأتي ترجمة واقعية على تضافر الجهود في مجتمع الإمارات للارتقاء بالعمل الخيري، لافتاً أن الجمعية أخذت على عاتقها مساعدة المحتاجين والأيتام والفقراء، وستوزّع الزكاة على الأسر داخل الدولة بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، بناء على الضوابط الشرعية فضلاً عن الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة والوقوف على وضع الأسر التي تتطابق ظروفها مع المصارف الشرعية للزكاة.
ووجّه الشيخ صقر القاسمي الشكر إلى بنك دبي الإسلامي على الدعم والعطاء المستمرين للجمعية، ولدوره الإنساني والمجتمعي كل عام بتوزيع زكاة البنك على مستحقيها.

جمعية الشارقة الخيرية
بنك دبي الإسلامي
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