مدرسة 42 أبوظبي تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم النهائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، فتح باب التسجيل لدفعة عام 2023 للانضمام إلى نسخة شهر مايو المقبلة من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، والذي سينطلق في الأول من مايو 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

وستتاح للمرشحين الذين يجتازون برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة والتي تضم باقة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات، بما فيها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الإسناد الحكومي، و«مايكروسوفت»، وشركة «بيكن رد»، وذلك بهدف تزويد طلابها بفرص التدريب والرعاية، ما يتيح المجال لفتح آفاقاً أوسع لخريجيها للعب دور محوري في تحقيق رؤية أبوظبي، وريادة المستقبل الرقمي.

كما تسهم شبكة الشراكات الاستراتيجية للمدرسة في دعم المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وخبراتها وإعدادهم لريادة مستقبل قطاع التقنية في الإمارة، وذلك من خلال تزويدهم بفرص الرعاية والمكافآت لكل طالب إماراتي ينضم إلى مدرستنا.

وكذلك، تتيح المدرسة لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية في المدرسة، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب 6 أشهر من التدريب، الحصول على شهادةٍ معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات كمُعادل لدرجة الدبلوم.

وأثمرت شبكة الشراكات الناجحة التي طورتها المدرسة خلال العام الحالي عن توفير 358 فرصة عمل وتدريب لطلابها، بما في ذلك 109 فرص لرعاية الطلاب الإماراتيين.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «نتطلع إلى الترحيب بالمرشحين في برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، حيث سنعمل على تقييم إمكانات المشرحين وتجهيزهم لبدء رحلتهم التعليمية في 42 أبوظبي، إذ تعد استضافة النسخة الثانية من برنامج (البيسين) لهذا العام دليلاً يرسخ مكانة مدرسة 42 أبوظبي كحاضنة للمواهب تساهم في صقل وتطوير المواهب الإماراتية في مجال البرمجة لتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي، إذ نواصل في مدرسة 42 أبوظبي التزامنا بتوفير فرص تعلم البرمجة عالمية المستوى لجميع الراغبين في المساهمة دعم مسيرة التحول الرقمي على مستوى الإمارة».

وأضاف هابيج: «شهدت مدرسة 42 أبوظبي منذ انطلاقتها انضمام 475 طالباً إليها، بما في ذلك 137 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات، وذلك بهدف دعم جهود أبوظبي في توفير بنية تحتية تعليمية متنوعة وشاملة تسهم في تمكين كوادر تتمتع بالجاهزية لريادة المستقبل، وتزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة لشغل فرص وظيفية في أبرز القطاعات الحيوية في أبوظبي».

لا يتطلب خبرة مسبقة

لا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم واكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.

وتعتمد المدرسة التي تأسست بمبادرة من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، منهجية التعلم الذاتي المشترك بدون رسوم دراسية، والذي يهدف إلى تطوير مسارات تعلم مرنة ومساعدة الطلاب في اكتساب مهارات برمجية من خلال منهجية التعليم المستقلة القائمة على المشاريع والألعاب، حيث يمكن للطلاب كسب نقاط أثناء تقدّمهم في المنهج الدراسي. وتفتح 42 أبوظبي أبوابها للطلاب على مدار الساعة، حيث تلتزم بتعزيز الإبداع والتعاون والانضباط الذاتي لديهم، وذلك بهدف تمكينهم من إدارة رحلتهم التعلّمية الخاصة.