جامعة الإمارات تنشر 629 ورقة بحثية

العين (الاتحاد)

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق قواعد البيانات في سكوبس من يناير وحتى أبريل 2023، بما في ذلك 273 منشوراً بحثياً تتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعتبر البحث العلمي من الركائز الرئيسة في جامعة الإمارات والذي تتمثّل أهميته في تقديم رؤية عن المستقبل.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «إن تطوير البحث العلمي يعتبر أحد أهم أولويات الدول والمجتمعات لتطوير العلوم والمعارف، وبالتالي تحقيق الازدهار والتفوق في جميع مناحي الحياة».

وأضاف أن «النشر العلمي يُعد أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، وبالنظر إلى المخرجات البحثية فإنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات سكوبس، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محددة، حيث نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق قواعد البيانات في سكوبس من يناير وحتى أبريل 2023، بما في ذلك 273 منشوراً بحثياً يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو ما يعادل 43% من مجموع الأبحاث المنشورة في الربع الأول من عام 2023. فيما بلغ عدد الاقتباسات 244 اقتباس، وذلك وفقاً لـSJR، ووصلت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10% من المجلات العلمية، إلى 29% في الربع الأول من عام 2023.