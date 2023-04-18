طالب إماراتي يُشارك في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مشاركة الطالب محمد مروان آل علي، في فعاليات مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض الذي ينعقد في العاصمة النمساوية «فيينا» في الفترة من 24 إلى 28 أبريل الجاري. ويعتبر الطالب محمد منتسباً لبرنامج التلمذة التابع لمركز حمدان للموهبة والابتكار، الذي تنفذه المؤسسة للطلبة الموهوبين بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وسيُشارك الطالب محمد مروان آل علي في المؤتمر بتقديم بحثه العلمي حول استقصاء التغيرات الموسمية في تدفق الهيدروجين وخروجه من المريخ. وستتم المشاركة في المؤتمر من خلال عرض البحث العلمي بعرض مختصر للبحث العلمي. وسيوفر العرض تمثيلاً مرئياً لنتائج البحث، تتبعه مناقشة تفاعلية مع المتخصصين من المشاركين في فعاليات المؤتمر.

وحقق الطالب محمد مروان آل علي منذ التحاقه ببرنامج التلمذة التابع لمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار العديد من الإنجازات واجتاز جميع المستويات، حيث أكمل المستوى الأول من البرنامج مع مركز محمد بن راشد للفضاء (المستكشف) في عام 2019 والذي يتم فيه تزويد الطالب بالمهارات البحثية اللازمة وبناء خلفية صلبة في علوم الفضاء وتزويد الطالب بالمهارات اللازمة للتواصل والعرض. كما أنه اجتاز المستوى الثاني (الباحث) في عام 2020 والذي اشتمل على بناء مهمة فضائية علمية، حيث تم خلالها عقد 8 لقاءات علمية وإعداد 5 مشاريع بحثية علمية/ وعروض تقديمية عن المريخ. وأكمل المستوى الثالث في عام 2021 والذي تضمن تحليل البيانات والدراسات الفضائية، بالإضافة إلى البرمجة وخطوات البحث العلمي، كما تم خلاله عقد لقاءات علمية.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نحن سعداء بمشاركة الطالب محمد مروان آل علي في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض في فيينا في النمسا. ولا شك في أن مشاركته في هذا الحدث الكبير ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، وجهودها الحثيثة رعاية الموهوبين والارتقاء بقدراتهم المعرفية والمهارية، وتشجيع روح الابتكار والإبداع لديهم مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات الحيوية»، وأضاف أن هذه المشاركة العلمية سوف تتيح للطالب الموهوب محمد مروان فرصة الحضور الدولي والتواصل مع الخبراء والباحثين واكتساب المزيد من المعارف والخبرات.

وأضاف الدكتور السويدي أن الورقة العلمية التي أعدها الطالب محمد تُعد مهمة في سلسلة الأبحاث التي يعكف عليها العلماء حول كوكب المريخ، وخاصة أنها تتسم بالحداثة، باعتبارها ترصد وتحلل بيانات مسبار الأمل الذي أرسله مركز محمد بن راشد للفضاء إلى كوكب المريخ والاستنتاجات المقارنة، متمنياً أن يكون هذا البحث الإماراتي من الإسهامات الإيجابية في الدراسات العالمية لكوكب المريخ.

من ناحيته، قال الطالب محمد مروان آل علي: «سأشارك في جلسة المؤتمر PS4.4 تحت عنوان (النتائج العلمية للبعثة الأولية لبعثة الإمارات لاستكشاف المريخ)، حيث سأعرض بحثي العلمي حول استقصاء التغيرات الموسمية في تدفق الهيدروجين وخروجه من المريخ المشتق من نموذج ملائم لأرصاد ليمان ألفا من مقياس الطيف فوق البنفسجي الإماراتي (EMUS) حسب مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (EMM)».