«فيزياء المواد المتقدمة» 25 أبريل بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

تنظم جامعة الشارقة المؤتمر الدولي الأول حول فيزياء المواد المتقدمة، وتطبيقاتها المختلفة واستخداماتها في الابتكارات والاختراعات التكنولوجية يوم 25 أبريل الحالي ولمدة ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عدد كبير من المتحدثين الرئيسين والباحثين من مختلف الجامعات في 20 دولة.

ويتناول المؤتمر في جلساته العلمية مجموعة من المحاور في مجال فيزياء المواد المتقدمة وتطبيقاتها في الصناعات الحديثة واستنباط تطبيقات جديدة في مجالات مختلفة تشمل هذه المجالات صناعة الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وصناعة البطاريات لتخزينها، ومعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، والاستشعار عن بُعد وتحضير المواد النانوية وتطبيقاتها في مجال الطب.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من العلماء والباحثين من ذوي الخبرة العلمية على المستوى المحلي والعالمي من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكندا، وسيوفر المؤتمر فرصة مهمة أمام المشاركين في المؤتمر من علماء وباحثين وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بموضوع فيزياء المواد المتقدمة وتطبيقاتها في الالتقاء والاستماع إلى هذه النخبة المتميزة من العلماء والمشاركين في المؤتمر لتبادل الخبرات والمعارف وإقامة علاقات وشراكات بحثية متميزة.