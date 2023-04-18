تنقل المتدربين ببرامج الإقامة والزمالة بين المنشآت الطبية بالدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

اتفقت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على السماح للمتدربين في برنامج الإقامة والزمالة بالتدريب لفترة في منشأة تدريبية أخرى تابعة لجهة صحية مختلفة، دون الحاجة لإصدار ترخيص مهني جديد من الجهة الصحية في تلك الإمارة.

وتهدف الجهات الصحية من وراء هذا الاتفاق إلى تسهيل إجراءات تدريب وتنقل المتدربين ببرامج الإقامة والزمالة بين منشآت التدريب المعتمدة على مستوى الدولة.

وحددت الجهات الصحية، 4 شروط لتنقل المتدربين بين برامج الإقامة والزمالة بين منشآت التدريب في الدولة وهي: أن تكون مدة التدريب ضمن المنشأة التدريبية في الجهة الصحية الأخرى، هي ثلاثة أشهر خلال السنة الأكاديمية الواحدة، وقابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب من الجهة المسؤولة عن التدريب.

كما يجب الحصول على موافقة المسؤول المؤسسي وإدارة الموارد البشرية في كلتا المنشأتين التدريبيتين، قبل مباشرة التدريب في منشأة تدريبية تابعة لجهة صحية أخرى.

ولابد من توفر تخصص المتدرب في برنامج الإقامة أو الزمالة ضمن المنشأة التدريبية في الجهة الصحية الأخرى، بالإضافة إلى توفير تأمين ضد الأخطاء الطبية ساري الصلاحية يغطي المتدرب من خلال فترة التدريب في المنشأة التدريبية التابعة للإمارة الثانية وفق أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

ويستفيد من هذا الاتفاق الأطباء ببرامج الإقامة، الراغبين في الحصول على تخصص من التخصصات الطبية الموجودة في البورد العربي والإماراتي.

ولا تنطبق شروط هذا الاتفاق على متدربي برامج الإقامة في السنة التدريبية الأولى (R1) ولا يشمل المتدربين في برامج الامتياز من الأطباء وأطباء الأسنان، ولا تنطبق أية رسوم مالية على أي من الجهات والمنشآت التدريبية عند تقديم هذه الخدمة.

ويساعد السماح للمتدربين في برنامج الإقامة والزمالة بالتدريب لفترة في منشأة تدريبية أخرى تابعة لجهة صحية مختلفة دون الحاجة لإصدار ترخيص مهني جديد، على تبادل الخبرات وتعزيز المهارات من خلال المناقشة مع الفريق الأكاديمي في الجهات الصحية الأخرى.

ويستهدف الاتفاق، توفير مزيد من السبل لاكتساب المعرفة والخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في الجهات الصحية الأخرى.

وتؤدي البرامج التدريبية إلى رفد القطاع الصحي بنخبة من الكفاءات الطبية المتميزة، بما يسهم في تحقيق الجودة، وتوفير أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

برامج معتمدة

يوجد لدى الجهات الصحية، برامج إقامة معتمدة من المجلس العربي للعديد من الاختصاصات الصحية، من بينها طب الأسرة، وطب الأطفال، وطب الطوارئ، والطب الداخلي «الباطنة»، وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، والطب النفسي، والتخدير والعناية المركزة.

وهناك أيضاً «برنامج الزمالة»، باعتباره أحد البرامج التدريبية التخصصية الدقيقة، للحصول على شهادة استشاري في التخصص الذي يخوض الطبيب تدريبه، حيث يسهم البرنامج بتزويد الأطباء عقب سنة الامتياز بعدد من المهارات النوعية والقدرات الطبية المتخصصة.

وتتضمن القدرات المكتسبة تحسين وتطبيق المهارات الخاصة في أخذ التاريخ، والفحص البدني، وتفسير البيانات السريرية وكتابة السجلات الطبية بدقة، وتطوير الكفاءة في التوصل إلى تشخيص وتوفير العلاج المناسب، وصقل وتعلم المهارات الجديدة اللازمة لتنفيذ العديد من الإجراءات الطبية، والتواصل بفعالية مع المرضي وأقاربهم وغيرهم من مختصي الرعاية الصحية.