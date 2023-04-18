إنقاذ مواطن «ثمانيني» يعاني تمدد الأوعية الدموية

دبي (الاتحاد)

نجح مستشفى ميدكير دبي في إنقاذ حياة مواطن مسنّ يبلغ من العمر 80 عاماً يعاني أمراضاً مزمنة متعددة، وذلك باستخدام إجراء جراحي مبتكر، حيث حضر المريض إلى المستشفى بحالة صحية حرجة تُعرف بـ«تمدد الشريان الأورطي البطني»، وهو انتفاخ يشبه البالون يُسمى تمدداً في الشريان الأورطي، الذي يعد الشريان الرئيس الذي يحمل الدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم.

وقام فريق من الجراحين في مستشفى ميدكير بإجراء جراحي نادر ومتقدم يُدعى «إصلاح تمدد الأوعية الدموية من الداخل» (EVAR) من أجل ترميم التورم بشكل ناجح من دون الحاجة لعمل شق مفتوح، مما يسفر عن تقليل الألم وتحسين النتائج وتسريع عملية الشفاء.

وكان المريض يعاني من تمدد الشريان الأورطي البطني، وقد تم إحضاره إلى المستشفى بعد ألم مفاجئ في البطن.. تمددات الشريان الأورطي البطني ليست شائعة وتصيب 2% إلى 13% من المرضى الذكور فوق سن الـ 65 عاماً، وفي حال انفجر التمدد، فقد يؤدي إلى وفاة المريض.

وتعقيباً على الحالة، قال الدكتور ساهر عرعور، استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى ميدكير: «لدى المريض عوامل خطورة عديدة جعلت حالته معقدة ومستعجلة للغاية. وبالنظر إلى تاريخه الطبي الشامل، اخترنا القيام بإجراء إصلاح تمدد الأوعية الدموية من الداخل لمنع التمدد من الانفجار، وعلى الرغم من هذه الاحتياطات، اتسمت هذه العملية بالتحديات في ضوء وجود مخاطر عديدة مرتبطة بعمر المريض وحالته الصحية».

وبالإضافة إلى تمدد الشريان الأورطي البطني، عانى المريض أيضاً مخاطر صحية عديدة طويلة الأمد، بما في ذلك مشكلات مزمنة في القلب وفشل كلوي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وفقر الدم بسبب نقص الحديد، وغيرها من التحديات الأخرى. كما عانى أيضاً من فتق سري، وهو انتفاخ غير طبيعي في السرة، إلى جانب تضخم في أنسجة البروستات يتسبب بانسداد مجرى البول.

المسار الأمثل

قال الدكتور ساهر عرعور: «ارتأينا أن إجراء إصلاح تمدد الأوعية الدموية من الداخل يعد المسار الأمثل للعلاج لهذا المريض نظراً لما يعانيه من أمراض مصاحبة ومخاطر صحية متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، توجب علينا استثناء خيار الاستئصال الجراحي المفتوح نتيجة لارتفاع خطر الوفاة الناتج عن هذا الإجراء».

وخلافاً للاستئصال الجراحي المفتوح، يعتبر إصلاح تمدد الأوعية الدموية من الداخل (EVAR) من الإجراءات طفيفة التوغل الجراحي التي أحدثت ثورة في علاج تمدد الأوعية الدموية الأورطي خلال العقدين الماضيين. حيث يستخدم هذا الإجراء ثقوب صغيرة وأدوات معقدة لترميم تمدد الأوعية الدموية في منطقة البطن لمنع الأوعية الدموية المتورمة من التمزق.

وبحسب د. ساهر، يمكن لإجراء إصلاح تمدد الأوعية الدموية من الداخل أن يوفر فوائد هائلة للمريض مقارنة بالاستئصال الجراحي المفتوح.

وأجرى أطباء «ميدكير» العملية بنجاح، على الرغم من الحالة الخطيرة للمريض وعوامل الخطورة المتنوعة لديه. وغادر المريض المستشفى متمتعاً بحالة جيدة عموماً وذلك بعد يومين من الجراحة.