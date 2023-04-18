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وزارة الطاقة والبنية التحتية تباشر بإنشاء مركز للرعاية الصحية في منطقة العوير بدبي

وزارة الطاقة والبنية التحتية تباشر بإنشاء مركز للرعاية الصحية في منطقة العوير بدبي
19 ابريل 2023 02:36

دبي (وام)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن البدء، في إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي، وهو مشروع يقع على مساحة 3300 متر مربع، ومكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام المقبل 2024.
وأوضحت الوزارة، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي علي رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية. ولفتت إلى أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقة لمنطقة العوير سواء على صعيد الخدمة الصحية أو الإنشائي، حيث يتم تصميمه طبقاً لأحدث المواصفات المعمارية، من خلال البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب «بريكاست» من خلال تطبيق المؤشر الذكي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل النفايات الناتجة من عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى. وأشارت إلى أن المركز يتكون من قسم للاستقبال وعيادات خارجية، علاوة على قسم لطب الأسرة وآخر للأمومة والطفولة، بالإضافة الي مختبر يتم تتفيده طبقاً للمواصفات العالمية، وقسم خاص بالأشعة وصيدلية، إلى جانب عيادة أسنان، وأخرى للأنف والأذن والحنجرة، وعيادة العيون، وعيادة الجلدية، مع وجود غرفة خاصة بالتعقيم.

الرعاية الصحية
دبي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
العوير
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