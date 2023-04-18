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وفد من «دو» يزور مستشفى الجليلة للأطفال

خلال الزيارة (من المصدر)
19 ابريل 2023 02:36

دبي (الاتحاد)  

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زار  وفد من مجلس دو للتوازن بين الجنسين، التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال قدموا خلالها الدعم للمرضى الصغار ووزعوا هدايا رمضان والعيد عليهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة #الخير_يجمعنا التي أطلقتها دو احتفاءً بقيم الخير والعطاء التي يجسّدها شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز قيم المشاركة وإظهار مشاعر التعاطف والتكاتف مع الآخرين طيلة الشهر الكريم، فضلاً على تشجيع العائلات والأفراد في دولة الإمارات على المساهمة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك وإحداث تأثير إيجابي في حياة من هم في أمس الحاجة للمساعدة.
وفي حديثها عن هذه الزيارة، قالت حنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر في «دو» ورئيس مجلس دو للتوازن بين الجنسين: «تحرص دو على تعزيز تواصلها مع مختلف فئات وشرائح المجتمع المحلي، ونحن فخورون للغاية بشراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة الجليلة. وتأتي زيارتنا إلى مستشفى الجليلة التخصصي ضمن إطار مساعينا لرسم الابتسامة والبهجة على وجوه الأطفال والمرضى الصغار وعائلاتهم خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر». 
وبدوره، قال الدكتور إبرار ماجد، المدير الطبي في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «تشرفنا بزيارة فريق دو التي جاءت بادرة محبة وعطف لمرضانا الصغار خلال شهر رمضان المبارك، حيث رسموا البسمة والفرح على وجوههم في دليل ملموس على دور المحبة وتكاتف المجتمع في التعافي والشفاء. وكلنا شكر وامتنان لجميع الشركاء الذين يدعموننا في هذه الرسالة، وتحديداً فريق (دو) اليوم على جهودهم ومبادرتهم الطيبة».

مستشفى الجليلة للأطفال
التوازن بين الجنسين
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
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