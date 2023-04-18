محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أخاه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في مجلس قصر البطين في أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وتبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية والحرص المشترك على التنسيق والتعاون بما يعزز تطور بلدينا وازدهارهما».





















