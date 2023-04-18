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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 ابريل 2023 20:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية/ 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

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الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 01:09. والجزر الأول عند الساعة 18:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.

بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 21:07. والجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

المصدر: وام
الإمارات
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