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رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن
18 ابريل 2023 20:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أخاه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، يرافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي - بزيارة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده إلى بلدهما الثاني دولة الإمارات؛ وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما.

كما تبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما نعم الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، وجلالة الملك عبدالله الثاني، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار.

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وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً لجلالة الملك عبدالله الثاني. حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

كما حضرهما الوفد المرافق لجلالة الملك عبدالله الذي يضم، دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة نصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الأردنيين.

وقد وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في وقت سابق اليوم، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الأردن
الملك عبدالله الثاني
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